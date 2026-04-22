Mujer de 86 Años Es Abusada por un Hombre en la Ciudad de Puebla; Fiscalía Dicta Condena
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Luis Óscar "N" recibió su sentencia condenatoria por el delito de abuso en agravio de una adulta mayor en la colonia Azcapotzalco de Puebla.
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Una mujer de 86 años de edad fue víctima de abuso en la colonia Azcapotzalco de la ciudad de Puebla, Luis Óscar "N" fue sentenciado a prisión luego de comprobarse su responsabilidad en este delito.
La víctima se encontraba sola en el patio de su vivienda cuando el agresor ingresó sin autorización al inmueble, posteriormente la agredió fisicamente y la obligó a trasladarse al interior de su habitación, donde continuó ejerciendo violencia física y posteriormente abusó de ella.
Familiares de la adulta mayor se percataron de los hechos por lo que dieron aviso a las autoridades y retuvieron al sujeto, momentos después elementos de seguridad arribaron al domicilio en colonia Azcapotzalco y detuvieron al implicado.
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Sujeto abusa de una adulta mayor en la colonia Azcapotzalco de Puebla
Luis Óscar "N" fue trasladado al Ministerio Público donde llevó acabo su proceso legal. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recabaron las evidencias sobre estos hechos ocurridos el 17 de abril de 2022.
Durante el desarrollo de las pruebas en juicio, se acreditó la responsabilidad del acusado por el delito de violación agravada en agravio de una mujer de 86 años.
Sentencian a 25 años a prisión a Luis Óscar "N" por el delito de abuso en Puebla
Este 22 de abril del presente año se dio a conocer que el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 25 años en prisión en contra de Luis Óscar "N", misma que fue confirmada en segunda instancia. Además del tiempo en la cárcel, deberá realizar el pago de multa y la reparación del daño en favor de la víctima, también se dictó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la pena.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso de investigar y sancionar los delitos, en especial aquellos que vulneran la integridad de las mujeres, garantizando el acceso a la justicia.
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Con información de N+
MCS