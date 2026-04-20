Detienen a Dos Sujetos por el Presunto Homicidio de una Persona en Tlaxcala

Este lunes 20 de abril de 2026 se dieron a conocer las aprehensiones de Alexsander “N” y Flavio César “N” por presuntamente asesinar a un hombre en el municipio tlaxcalteca de Huamantla.

La captura de los supuestos homicidas se realizó mediante un operativo en la demarcación de Yauhquemehcan, donde se les informaron sus derechos como personas detenidas.

Noticia relacionada: Sujeto Asesinó a su Padre con una Escopeta tras una Discusión en Puebla; Ya Fue Sentenciado

Detienen a dos sujetos por homicidio de un hombre en Huamantla, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala informó que la Policía de Investigación logró las aprehensiones de Alexsander “N” y Flavio César “N”, por el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 2026, cuando los imputados agredieron físicamente a un hombre. La víctima fue trasladada al Hospital General de Huamantla para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida.

Derivado de la investigación y la presentación de datos de prueba ante un Juez de Control, se obtuvo la orden de aprehensión. Posteriormente, los imputados fueron detenidos mediante un operativo en Yauhquemehcan, donde se les informaron sus derechos como personas detenidas.

Vinculan a Proceso a Presuntos Asesinos de Cinco Hombres Previo a la Feria de Puebla 2025

Detienen a Alvaro “N” tras participar en el robo de un vehículo en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo mediante procedimiento abreviado sentencia condenatoria contra Álvaro "N", por los delitos de ataques a las vías generales de comunicación y portación de arma de fuego sin licencia.

El hoy sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Municipal, entre la carretera Federal San Martín-Tlaxcala y Calle San Damián, municipio de San Martín Texmelucan, luego de que presuntamente participara en el robo de un vehículo.

Al momento de la detención, los policías le aseguraron un inhibidor de señal con 10 antenas y un arma de fuego, por lo que Álvaro "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien aportó los elementos de prueba ante el juez conocedor de la causa penal, quien impuso la pena de 11 años tres meses de prisión y multa de ocho mil 142 pesos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ