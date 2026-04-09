Matan a Persona en su Lugar de Trabajo y la Entierran en el Mismo Inmueble en Puebla

Este jueves 9 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia condenatoria contra Maritza “N” y Brandon “N” por el delito de desaparición de persona en el municipio poblano de Huaquechula.

Los hoy sentenciados ayudaron a un homicida a enterrar a su víctima en el mismo lugar donde la privó de la vida en la comunidad de Cacaloxuchitl de la demarcación antes mencionada.

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Sentencian a dos sujetos por desaparición de persona en Huaquechula, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Maritza “N” y Brandon “N”, por su responsabilidad en delitos vinculados con la desaparición de persona, acto ocurrido en el municipio de Huaquechula.

El 26 de septiembre de 2023, la víctima arribó a su lugar de trabajo, ubicado en la localidad de Cacaloxuchitl, donde fue privada de la vida por un tercero, auxiliándolo los ahora sentenciados en la inhumación clandestina del cuerpo en el mismo inmueble.

Asimismo, durante el desarrollo de una orden de cateo, los responsables participaron en la manipulación de indicios relacionados con armas de fuego, con el propósito de ocultar evidencia vinculada a los hechos.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial impuso a cada uno una pena de 15 años de prisión, así como multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y el pago por reparación del daño moral.

Detienen a Felipe de Jesús “N” por desaparición de persona en Zacatelco, Tlaxcala

El pasado 8 de abril la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) logró la aprehensión de Felipe de Jesús “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

Los hechos ocurrieron en julio de 2019, el imputado citó a la víctima en el municipio de Zacatelco y presuntamente la privó de la libertad. Desde entonces, se desconoce su paradero.

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Mediante un operativo, el imputado fue localizado en el municipio antes mencionado, donde se le informaron sus derechos conforme a la ley.

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Con información de N+

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