Detienen a Sujeto por Presunta Tentativa de Homicidio en Chiautla de Tapia, Puebla

La madrugada de este miércoles 8 de abril de 2026 fue detenido Guadalupe “N” en el municipio poblano de Chiautla de Tapia por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio.

La orden de aprehensión contra el sujeto fue cumplimentada en inmediaciones de la presidencia municipal de esta demarcación poblana aproximadamente a las 00:45 horas.

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Detienen a Guadalupe “N” por tentativa de homicidio en Chiautla de Tapia, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Guadalupe “N”, de 32 años, como probable responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De las indagatorias se establece que el mandamiento judicial fue librado el pasado 7 de abril por el Juez de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur, dentro de la causa penal correspondiente.

Este miércoles, a las 00:45 horas, agentes investigadores adscritos a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, a través de la Unidad de Apoyo Policial en Chiautla de Tapia, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en inmediaciones de la Presidencia Municipal de dicha demarcación.

El imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial en la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros, en espera de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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Con información de N+

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