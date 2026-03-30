Este lunes 30 de marzo la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJ) reveló avances importantes en el móvil del homicidio de los esposos poblanos en el estado Tlaxcala, que involucra directamente a Alexandro "N" por una relación sentimental con una de las personas hoy detenidas por el caso.

Derivado de testimonios recabados por parte de la Policía de Investigación y Ministerio Público, se determinó que las víctimas llegaron a la entidad tlaxcalteca el pasado 19 de febrero, para reunirse con personas con quienes tenían una relación laboral.

Noticia relacionada: Localizan sin Vida en Chignahuapan a Matrimonio Reportado como Desaparecido en Puebla

Investigan conflicto económico y sentimental entre particulares en el caso del asesinato de Alexandro y Karina

Las autoridades detectaron la existencia de un conflicto económico entre la víctima originaria de Puebla, Alexandro "N", y uno de los investigados identificado como Alejandro "N".

En rueda de prensa se dio a conocer que el manejo y control de la contabilidad de la empresa que tenía Alejandro "N", estaba cargo de la esposa Miriam "N", quien derivado de la investigación, se logró comprobar que mantenía una relación amorosa con Alexandro "N".

¿Quiénes eran Alexandro y Karina? El matrimonio poblano desapareció y fueron localizados sin vida un día después

El pasado 19 de febrero la pareja de esposos, dejaron a sus hijos en la escuela y condujeron un vehículo color blanco hasta el estado de Tlaxcala, donde tenían una reunión con otras personas.

Esa fecha era cumpleaños de Karina, por lo que entre los planes estaba la celebración por su día. Lamentablemente perdieron contacto con sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, quienes quedaron en orfandad, luego del hallazgo de los cuerpos semidesnudos y con huellas de violencia.

Cronología de la Desaparición y Muerte de Pareja de Esposos Alexandro Tello y Karina Ruíz en Tlaxcala

Por estos hechos, fueron detenidos en Puebla Christian "N", Alejandro A. "N" y Miriam "N", mientras que en Tlaxcala aprehendieron a Hugo "N" y Alejandro "N", involucrados también con el caso. El homicidio de los esposos hoy se perfila con un móvil de conflicto pasional y económico.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR