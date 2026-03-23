Joven de 20 Años Asesinó a un Hombre al Interior de un Tractocamión en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Jesús Alejandro "N" por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado por los hechos ocurridos en el municipio de Palmar de Bravo.

El 2 ed octubre de 2024, la víctima se encontraba con el hoy sentenciado, de 20 años de edad, a bordo de un tractocamión en el cargadero denominado Grupo Toral, sin embargo, estos serían sus últimos momentos con vida.

Jesús Alejandro "N" accionó un arma de fuego en contra del hombre provocándole una herida penetrante en el tórax que le ocasionó que perdiera la vida.

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Jesús Alejandro "N" sentenciado a prisión por más de 23 años por homicidio en Palmar de Bravo

Agentes investigadores realizaron las indagatorias pertinentes y posteriormente lograron la detención del presunto homicida quien se encontraba en posesión del arma de fuego utilizada en dicho delito.

El Ministerio Público presentó las pruebas obtenidas por el caso del homicidio en Palmar de Bravo por lo que el 10 de marzo de 2026 la autoridad judicial dictó fallo condenatorio en su contra por el delito de homicidio calificado.

Finalmente el 18 de marzo del presente año, durante la audiencia de individualización de sanciones, se le impuso a Jesús Alejandro "N" una pena de 23 años nueve meses de prisión, además de amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Monserrat "N" y Mario "N" detenidos en cateo en Atlixco, Puebla

En un operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó un cateo en el municipio de Atlixco, logrando la detención de Monserrat "N" y Mario "N" así como el aseguramiento de presunta droga.

Como parte de las acciones para combatir la venta y distribución de narcóticos, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en un camino de terracería sin nombre, de la colonia Prados El León.

Cuatro Detenidos y Droga Asegurada Durante Cateo en Atlixco, Puebla

Monserrat "N" y Mario "N" fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, además, aseguraron 49 bolsitas con sustancia cristalina con características similares al cristal, dos bolsas con hierba seca con apariencia de marihuana y una báscula digital tipo gramera.

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Con información de N+

MCS