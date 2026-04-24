Feminicidio en Puebla: Logran Detención de Hombre que Presuntamente Asesinó a su Madre

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Carlos Delfino "N" por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su madre ocurrido el pasado miércoles en la colonia Romero Vargas del municipio de Cuautlancingo.

El 22 de abril se recibió un reporte al número de emergencias 9-1-1 sobre una mujer hallada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Libertad, esquina con la Avenida Independencia; Ante esto la Policía Municipal de Cuautlancingo arribó para corroborar los hechos.

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La víctima identificada como Heriberta de 66 años se encontraba en el suelo con manchas hemáticas, y minuto después, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas (SUMA) confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a una lesión con un objeto punzocortante.

Además, se dio a conocer que el hijo de la víctima identificado como Carlos Delfino "N" presuntamente había sostenido una discusión con ella previo a la agresión.

La Fiscalía de Puebla llevó a cabo las primeras diligencias, entre ellas el levantamiento del cadáver de la mujer de la tercera edad, ante estas evidencias, se estableció la probable responsabilidad del imputado.

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Carlos Delfino "N" detenido por su probable responsabilidad en el feminicidio de su madre en Puebla

Con base en los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión en contra de Carlos Delfino "N" la cual fue ejecutada con éxito al día siguiente.



El hijo de la víctima logró ser detenido en la vía pública en el municipio de Cuautlancingo y posteriormente fue puesto a disposición de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Este caso de feminicidio continúa abierto y se espera que en los próximos días las autoridades determinen si el hombre detenido será vinculado a proceso para que posteriormente sea sentenciado si no comprueba su inocencia.

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Con información de N+

MCS