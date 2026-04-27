Exigen Investigar a Conserje por Presuntamente Espiar a Niñas en Baños de una Primaria en Puebla

La mañana de este 27 de abril padres de familia de la escuela primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno de la ciudad de Puebla, realizaron el cierre de la 11 Sur con para exigir la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) luego de detectar hoyos que conectaban con los baños por donde presuntamente un intendente espiaba a las alumnas.

Desde muy temprano un grupo de personas se reunió en la colonia San Bernabé Temoxtitla y cerró el paso entre la 143 y 145 poniente como parte de la manifestación. Los tutores piden la intervención de las autoridades luego de que un par de niñas los alertaran de este hecho.

Cierran la 11 Sur en Puebla para Exigir Investigación al Conserje de una Escuela

Descubren hoyos sospechosos en baños de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno en Puebla

Al revisar los baños, las madres y padres de familia lograron confirmar la existencia de algunos hoyos que conectaban con una bodega, donde labora un conserje. Esto generó alarma pues presuntamente el hombre utilizaba estos agujeros en la pared para espiar a las menores cuando iban al sanitario.

Hoyos en la pared de bodega en primaria de Puebla. Foto: Cortesía

Luego de este hallazgo se dio aviso a los directivos de la primaria María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno, sin embargo, los tutores señalan que no se han llevado acabo las acciones suficientes para investigar el trasfondo de este delicado caso. Por ello, también piden investigar a la Directora para su destitución.

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Tráfico en la 11 Sur por manifestación de padres de familia de una primaria en Puebla

Por ello, la mañana de este lunes bloquearon el paso en la 11 Sur para ser escuchados tanto por la sociedad, como por las autoridades estatales para que se imparta la justicia. El tráfico se reporta intenso en la zona sur de la ciudad de Puebla por lo que se recomienda tomar vías alternas y considerar el tiempo de traslado para llegar a sus trabajos, escuelas u otros destinos.

Hasta el momento las autoridades no han mostrado su postura ante este caso, pero se espera la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las próximas horas.

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Con información de N+

MCS