Implementan Operativo Mochila en Secundarias de Puebla por Nuevos Mensajes de Amenaza de Tiroteo

La mañana de este viernes 24 de abril, autoridades realizaron revisión de mochilas en la Secundaria Maximino Ávila Camacho, en el municipio de Huejotzingo, tras la detección de mensajes con amenazas de tiroteo en los baños del plantel.

Ante la situación, se implementaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Noticia relacionada: Falsa Alarma: Amenazas en Escuelas de Puebla Fueron Parte del Reto Viral "Tiroteo Mañana"

Reportan ausentismo por mensajes de amenaza en baños de escuelas en Puebla

También se reportó la presencia del supuesto reto viral en una Secundaria de Santa Catarina Hueyatzacoalco, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Cabe resaltar que debido al temor, el 70 por ciento de la matrícula estudiantil de este plantel no acudió a clases. Al respecto, el Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, informó que ya se investiga el origen de las amenazas.

Habrá foros para evitar la implementación del “Operativo Mochila” en Puebla

El titular de la SEP en Puebla enfatizó que se trata de evitar un problema como el del año 2017, cuando se implementó la operación mochila y hubo una observación en derechos humanos.

Operativo de Vigilancia por Amenaza de Tiroteo en CENHCH de Puebla y CBTIS de Atlixco

Aseguró que se van a realizar acciones a través de una estrategia presentando foros, con la intención de que la la comunidad escolar que se conforma con padres de familia, tutores y autoridades municipales, participen para hacer consciencia sobre las consecuencias de estas falsas alertas.

Autoridades refuerzan la vigilancia y exhortan a reportar cualquier situación de riesgo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR