Falsa Alarma: Amenazas en Escuelas de Puebla Fueron Parte del Reto Viral "Tiroteo Mañana"

Ante la serie de amenazas de supuestos tiroteos que han aparecido en diferentes instituciones de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a la ciudadanía que ha iniciado las investigaciones correspondientes con motivo de los hechos relacionados con la difusión de un "reto viral" denominado "tiroteo mañana".

La institución dijo que actúa bajo los protocolos de investigación correspondientes, especializados en materia de atención a niños y adolescentes, a fin de garantizar su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, así como el debido proceso.

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Piden autoridades en Puebla no difundir mensajes de amenazas sin verificar

De igual forma, mantiene coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno para el seguimiento en la implementación de acciones preventivas en el ámbito de seguridad y preservación del orden público.

La Fiscalía de Puebla exhorta a la ciudadanía en general, particularmente a madres y padres de familia, docentes y estudiantes, a evitar la difusión de información no verificada y reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

Reporte de Segunda Amenaza y Supuestos Planes de Tiroteo en CENHCH de Puebla

Investigan conductas con intención de causar pánico en el CENHCH de Puebla

Las autoridades recordaron que cualquier conducta que genere alarma, afecte la seguridad colectiva o implique la posible comisión de un delito será investigada y sancionada conforme a la legislación vigente.

Cabe recordar que en total se registraron tres amenazas en Puebla; dos en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y uno más en el CBTis número 16 ubicado en el municipio de Atlixco.

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Con información de N+

JAPR