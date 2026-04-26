Se Cae Estructura de la Feria de Puebla 2026 y Deja a Dos Mujeres Lesionadas

La lluvia y fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de una estructura en inmediaciones de la Feria de Puebla 2026, dejando como saldo a dos mujeres lesionadas, entre ellas una menor de edad.

La tarde de este 26 de abril las condiciones climáticas provocaron un accidente con uno de los arcos metálicos de la Expo Ganadera y Agricola 2026 ubicada en la zona de Los Fuertes de la ciudad de Puebla.

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Dos mujeres lesionadas tras desplome de estructura en la Feria de Puebla 2026 ¿Qué les pasó?

Una menor de 14 años y una joven de 19 años se encontraban en la zona durante el desplome por lo que resultaron lesionadas; Testigos de este hecho trataron de ayudarlas y en cuestión de minutos se acercaron elementos de Protección Civil para brindarles atención prehospitalaria.

La adolescente presentó contusión en la cabeza, dolor cervical y crisis nerviosa, mientras que la joven resultó con probable fractura de clavícula izquierda. El personal realizó la valoración médica, estabilización e inmovilización correspondiente.

Además durante esos minutos se les brindó acompañamiento a sus familiares. Finalmente ambas pacientes fueron canalizadas para su traslado y atención hospitalaria en coordinación con el Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), manteniéndose el seguimiento correspondiente para salvaguardar su integridad.

Las actividades de este domingo en la Feria de Puebla 2026 se llevan acabo con normalidad con presencia de Protección Civil y elementos de seguridad.

Trabajador sufre caída de un estructura previo a la Feria de Puebla 2026

Previo al inicio de la Feria de Puebla 2026, un trabajador sufrió una grave caída de una estructura durante las labores de montaje en la zona de Los Fuertes.

Este accidente ocurrió el 11 de abril, cuando un grupo de trabajadores alistaba los escenarios y estrechuras que se utilizarían para la gran fiesta poblana.

Trabajador Sufre Fuerte Caída de una Estructura en el Montaje de la Feria de Puebla 2026

Paramédicos le brindaron valoración prehospitalaria, posteriormente el trabajador fue trasladado de manera oportuna al Hospital UPAEP para su atención en la Unidad de Urgencias Básicas número 11.

De acuerdo al comité de la Feria de Puebla, el colaborador presentó un probable neumotórax simple, así como fracturas en cúbito y radio, además de una posible lesión en la muñeca.

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Con información de N+

MCS