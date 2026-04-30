Última Hora: Reportan Ataque a Balazos por Asalto en Banco de la Recta a Cholula en Puebla

Alrededor de la 1 de la tarde de este jueves 30 de abril, se registró movilización policial por el reporte de un asalto armado en la sucursal bancaria de HSBC ubicada en el cruce de Teziutlán Sur y la Recta a Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre resultó herido por impacto de arma de fuego en una extremidad inferior, por presuntos asaltantes que lo habrían interceptado saliendo del banco de la Colonia La Paz.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al punto para entrevistarse con la víctima y testigos, e implementar un operativo en la zona para ubicar a los responsables.

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Hasta el momento, se desconoce si se perpetró el robo de dinero en efectivo a cuentahabiente. No hay detenidos hasta el momento. Durante las diligencias se aseguraron dos vehículos.

En la escena del crimen se han encontrado al menos siete casquillos percutidos. La víctima viajaba en una camioneta color blanco que recibió varios impactos de arma de fuego.

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Con información de N+

JAPR