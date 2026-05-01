Identifican a Hombre que Murió al Caer de su Scooter Eléctrico en la Ciudad de Puebla

Este viernes 1 de mayo de 2026 se dio a conocer la identidad del hombre que falleció el jueves pasado al caer de su scooter eléctrico mientras circulaba por una ciclovía de la ciudad de Puebla.

Se trata de Ariel Mondragón, de 30 años de edad. El joven, quien sufría acondroplasia, era conocido por su labor en bares y centros nocturnos de la capital poblana.

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Muere Ariel Mondragón tras caer de su scooter eléctrico en la colonia Huexotitla de Puebla

El pasado 30 de abril en la esquina de la calle 2 Sur y la 39 Oriente, en la ciudad de Puebla murió Ariel Mondragón, quien presuntamente viajaba sobre la ciclopista a bordo de un scooter eléctrico.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal no fue atropellada, sino que sufrió un golpe en la cabeza, tras caer de su propia altura. Las lesiones fueron de consideración debido a que no portaba casco de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana acordonaron el sitio para facilitar el levantamiento del cadáver a elementos del Servicio Médico Forense (Semefo).

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Amigos confirman muerte de Ariel Mondragón en accidente de la ciudad de Puebla

Horas después del accidente, amigos de Ariel Mondragón confirmaron la muerte del joven compartiendo fotos con él a través de redes sociales y lamentando su fallecimiento.

De acuerdo con lo compartido por la propia víctima en sus distintas cuentas, el hombre de 30 años de edad trabajaba en bares, centros nocturnos y salones de baile de la capital poblana, siendo reconocido por clientes y empleados de este sector.

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Con información de N+

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