Tráiler con Juegos Mecánicos Estuvo A Punto de Caer a un Barranco en Puebla; Así lo Rescataron

Un tráiler que transportaba juegos mecánicos estuvo a punto de caer al fondo de un barranco sobre el tramo carretero Paciotla-Xochimilco perteneciente al municipio de Pahuatlán en el estado de Puebla.

El accidente ocurrió luego de finalizar su participación en la Feria de San Pablito 2026 en dicha demarcación, usuarios de esta vialidad consideran que se debió a las malas condiciones en las que se encuentra este tramo carretero.

Retroexcavadora rescata a tráiler al filo del precipicio. Foto: Facebook Semanario El Caminante

El operador del tráiler y sus ocupantes vivieron momentos de tensión luego de que gran parte de la unidad terminara atorada al borde del precipicio. Durante varios minutos el camino hacia San Pablito se vio afectado mientras cuerpos de emergencias arribaban para su auxilio.

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Retroexcavadora rescata a tráiler al filo del precipicio en carretera de Pahuatlán, Puebla

Afortunadamente un hombre a bordo de una retroexcavadora logró empujar el tráiler a pesar de que arriesgo su vida para poder hacerlo, pues una vez que la unidad se estabilizó en la vialidad, él continuaba batallando para regresar a la superficie.

Conductor a bordo de retroexcavadora rescata a tráiler. Foto: Facebook Semanario El Caminante

Testigos de este incidente señalan que el Gobierno de Pahuatlán no ha rehabilitado la vía principal, pese a las mejoras del clima, luego de una gran tormenta que la dejó en condiciones riesgosas.

Muere conductor de tráiler tras chocar contra un árbol en Chignahuapan, Puebla

Un fatal accidente ocurrió en la autopista Tlaxco-Tejocotal la tarde de este 29 de abril; El operador de un tráiler se impactó contra un árbol y terminó volcado fuera de la vialidad a la altura de Chignahuapan en Puebla.

Lamentablemente una persona falleció debido a este siniestro por lo que cuerpos de rescate laboraron en la extracción del cadáver.

Muere Chofer de Tráiler Prensado por Accidente en Autopista de Puebla

Elementos de la Coordinación de Protección Civil Estatal llevaron acabo las diligencias correspondientes mientras que un grúa laboró en el retiro de la unidad pesada cuya mercancía quedó regada.

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Con información de N+

MCS