Colapsa Tráfico tras Cierre Total por Accidente de Tráiler Tipo Pipa en Autopista de Puebla

La mañana de este jueves 30 de abril se registró un fuerte accidente sobre la autopista México-Tuxpan en el tramo de Tulancingo - Tihuatlán a la altura del km 189+000, lo que provocó el cierre total de circulación.

El operador de un tráiler tipo pipa perdió el control de la unidad y el cilindro que transportaba terminó volcado, mientras que la cabina se salió de la carretera.

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Cierre total en la autopista México-Tuxpan por accidente de pipa

Al lugar arribaron elementos de emergencia mientras que la Guardia Nacional abanderó el sitió para prevenir algún incidente; El pasó quedó bloqueado por parte de la unidad pesada por lo que rápidamente se formó una gran fila de vehículos varados.

Las autoridades competentes realizan acciones de mitigación de riesgos, mientras se espera la llegada de una grúa para el retiro de la unidad. Cabe destacar que aún no se confirma el estado de salud del operador, sin embargo, la cabina no presentó afectaciones por lo que se presume que está a salvo.

Se exhorta a los conductores que harán uso de la Autopista Tulancingo-Tihuatlán reduzcan su velocidad y de ser posible tomar vías alternas para evitar el tráfico que se encuentra totalmente paralizado en el estado de Puebla.

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Accidente en la carretera federal Puebla-Tlaxcala hoy 30 de abril

Se reporta un accidente sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura del kilómetro 7.5 en donde al menos dos vehículos se vieron involucrados.

Un automóvil color gris quedó totalmente destrozado de su parte frontal luego de impactarse con una camioneta, además, en la escena de este hecho se logra ver material urbano destruido.

Rápidamente se registró tráfico lento en la zona debido al choque por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad, se recomienda tomar en cuenta que si toman esta vialidad podría afectar los tiempos de traslado. Aún se espera la llegada de peritos especializados y grúas para retirar los vehículos siniestrados.

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Con información de N+

MCS