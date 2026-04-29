Tráfico Paralizado por Accidente de Tráiler en la Autopista Amozoc-Perote; No Hay Paso

La mañana de este miércoles 29 de abril se registró un fuerte accidente entre un tráiler de doble remolque y un automóvil en la autopista Amozoc-Perote, entre los kilómetros 33 y 34.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron para atender el siniestro y abanderaron las unidades implicadas para prevenir algún otro incidente.

Debido a este choque, se realizó el cierre total de la circulación en la autopista Amozoc-Perote mientras se llevan acabo las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades siniestradas. Cabe destacar que el vehículo compacto modelo Swift registró severos daños en su carrocería en la parte delantera, mientras que el tráiler de doble remolque quedó atravesado en la vialidad, y su cabina terminó fuera de la carretera.

Hasta el momento no han dado a conocer si hubo lesionados o víctimas mortales que lamentar. Se recomienda tomar vías alternas y manejar con precaución.

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Tren seis vagones con material inflamable se descarrila en Tlaxcala

Este fin de semana se registró un fuerte accidente en el municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala; Una locomotora cargada con material inflamable se descarriló.

Una falla operativa en el sistema de cambio de vía habría sido la causante de esta volcadura en las vías Camino a Muñoz, en San José Tetel. Esto habría desalineado las agujas en la espuela de la punta norte del escape lo que terminó provocando este accidente.

Ocho Vagones de un Tren con Material Inflamable se Descarrilaron en Tlaxcala

La máquina "Brincó" y el convoy de la empresa Ferrosur que cubría la ruta México-Tierra Blanca se salió de los rieles luego de que se desaliniaran las agujas en la espuela de la punta norte del escape.

Fue necesario del apoyo de grúas para realizarán las maniobras de levantamiento de los vagones volcados y que la circulación continuara con normalidad.

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Con información de N+

MCS