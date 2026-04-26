Mueren Dos Mujeres que Viajaban en Motocicleta por Accidente en Puebla

Un fatal accidente dejó sin vida a dos personas que viajaban en una motocicleta sobre el Bulevar 18 de Noviembre a la altura del Lienzo Charro, en inmediaciones de la empresa Castores de la Colonia Parque Industrial en Puebla.

De acuerdo con las imágenes que compartieron otros conductores en redes sociales, la pareja de motociclistas terminó sobre el pavimento de la vialidad con sentido a la autopista México-Puebla, completamente inertes.

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Mujeres motociclistas perdieron la vida por accidente en Blvd. 18 de Noviembre

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC) y abanderaron los dos carriles del Bulevar 18 de Noviembre donde terminó tirada la unidad de dos ruedas, junto con los cuerpos de ambos ocupantes.

Paramédicos llegaron al auxilio de las víctimas, pero no fue posible salvarles la vida, a pesar de que llevaban equipo de protección. Algunas versiones indican que el vehículo de dos ruedas habría derrapado, luego de que un camión habría provocado que perdieran el control.

Durante varias horas se mantuvo el cierre parcial en Blvd. 18 de Noviembre. Foto: Grupos de emergencias

Rescatan con vida a mujer que cayó a una barranca de la Rivera Anaya

Durante la madrugada de este domingo 26 de abril una mujer sufrió un accidente y terminó al fondo de una barranca de la unidad habitacional Rivera Anaya en Puebla capital a la altura de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP).

Rescatistas de Protección Civil municipal utilizaron equipo especializado para realizar la extracción de la persona con vida, desde lo alto del puente. La intervención oportuna logró que la mujer sobreviviera.

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Con información de N+

JAPR