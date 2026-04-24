Hallan sin Vida a un Hombre Conocido como "El Zúñiga" en una Carretera de Puebla

Este viernes 24 de abril de 2026, un hombre identificado como “El Zúñiga”, presunto integrante del llamado “Escuadrón de la Muerte”, fue localizado sin vida en el municipio poblano de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto habría fallecido de causas naturales, ya que no existían indicios de violencia sobre la Carretera Internacional a Oaxaca, vialidad donde yacía muerto.

Hallan sin vida a “El Zúñiga” sobre la Carretera Internacional a Oaxaca en Puebla

La mañana de este viernes, un hombre identificado como “El Zúñiga”, fue localizado sin vida sobre la banqueta, a un costado de la Carretera Internacional a Oaxaca, en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Vecinos de la zona reportaron a los números de emergencia que el sujeto permanecía inmóvil, tendido a la orilla de la vialidad. Al sitio acudieron elementos de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, autoridades indicaron que el deceso habría ocurrido por causas naturales, sin indicios de violencia en el lugar. La zona fue resguardada mientras personal correspondiente realizó las diligencias para el levantamiento del cuerpo.

Noticia relacionada: Muere Mujer que Iba a su Trabajo tras Ser Embestida por un Tren en Puebla

Asesinan a Mujer durante atraco en la colonia 10 de Mayo de Puebla

Una joven de aproximadamente 18 años fue asesinada con disparos de arma de fuego en un presunto atraco cometido en la Colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla, durante la noche del jueves 23 de abril.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron a la calle 50 Norte entre Primero de Mayo y Pino Suárez, donde fue reportada una balacera.

Una Mujer Perdió la Vida por Heridas de Bala durante un Ataque Armado en Puebla

Los uniformados acudieron por las llamadas recibidas al número de emergencias 911 en las que indicaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ