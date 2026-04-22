Fallece un Niño Ahogado en el Balneario Agua Azul de la Ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 22 de abril de 2026 se dio a conocer el fallecimiento de un niño de 10 años de edad en el Balneario Agua Azul, ubicado en la ciudad de Puebla.

El menor de edad se sumergió en una de las albercas del establecimiento, sin embargo, ya no pudo salir, quedando inconsciente por la cantidad de agua que le entró por las vías respiratorias.

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Muere niño ahogado en el Balneario Agua Azul de Puebla capital

Fue aproximadamente a las 14:57 horas de este martes que las autoridades municipales recibieron el reporte sobre un niño de aproximadamente 10 años de edad, quien se estaba ahogando en una alberca de aproximadamente un metro de profundidad en el balneario Agua Azul de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes el menor de edad se sumergió en una de las albercas del establecimiento y ya no pudo salir, quedando inconsciente por la cantidad de agua que le entró por las vías respiratorias.

Elementos de emergencias llegaron al lugar de los hechos apenas dos minutos después y lograron rescatar el cuerpo, sin embargo, tras varios intentos para reanimarlo, fue declarado muerto por un paro cardiorespiratorio pasadas las 15:00 horas de este miércoles.

Paramédicos intentaron reanimar al menor de edad pero ya no fue posible. Foto: Protección Civil Municipal

Muere adolescente ahogado en un jagüey de Tecamachalco, Puebla

El pasado 3 de abril se dio a conocer la muerte de un menor de edad ahogado en un jagüey de la comunidad Pino Suárez en el municipio poblano de Tecamachalco.

Adolescente Murió Ahogado en un Jagüey de Tecamachalco, Puebla

Rescatistas y paramédicos trabajaron en conjunto para recuperar el cuerpo del adolescente del interior del estanque artificial utilizado para el riego de cultivos en dicha demarcación.

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Con información de N+

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