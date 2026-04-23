Ataque Armado Deja un Muerto en Tlaxcala; Suman Dos Detenidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala logró la detención de Jesús Eduardo "N" implicado presuntamente en el asesinato de un hombre ocurrido en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

El pasado 3 de febrero, la víctima se encontraba sobre la Avenida 5 de Mayo en la colonia Santa María Tlacatecpa, a la altura de la taquería “Marios” cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta lo interceptaron. Vecinos de la zona mencionaron que presuntamente habrían intentado asaltarlo, sin embargo, esta información aún no está corroborada por las autoridades.

El cuerpo de emergencias confirmó que el hombre, de entre 35 y 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales debido a un balazo en la región de las cervicales. Ante este hecho, la Fiscalía de Tlaxcala realizó la recolección de indicios y el aseguramiento de una motocicleta que estaba a un lado de él; Además, abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del homicidio.

Noticia relacionada: Hombre Asesina con un Balazo a su Primo durante una Fiesta Familiar en Puebla

Mauricio "N" alias “Tecolín” y Jesús Eduardo "N" detenidos por homicidio en Contla de Juan Cuamatzi

Por esta caso, el pasado 25 de febrero fue detenido Mauricio "N" alias “Tecolín”, por su probable participación en el delito, quien continua con su proceso legal.

Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia confirmó la detención de Jesús Eduardo "N" este 23 de abril, quien ya está siendo investigado por el asesinato de un hombre en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Adulta Mayor Fue Asesinada Presuntamente A Manos de su Propio Hijo en Puebla

Sentencian con 15 años en prisión a Agustín "N" y Mario "N" por homicidio en Tlaxcala

Agustín "N" y Mario "N" fueron sentenciados a 15 años en prisión por un homicidio calificado ocurrido en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi el 21 de marzo de 2021.

La víctima fue agredida y perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico; Ante este hecho, el Ministerio Público presentó las pruebas correspondientes por lo que se logró acreditar la responsabilidad de los imputados.

Historias relacionadas:

Con información de N+

MCS