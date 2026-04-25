Muere Niño de Cinco Años tras Caer del Tercer Piso de un Edificio en la Ciudad de Puebla
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Un menor de edad perdió la vida luego de caer del tercer piso de un edificio en la junta auxiliar de La Libertad en la ciudad de Puebla.
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La madrugada de este 25 de abril, un menor de edad perdió la vida luego de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en la Unidad Habitacional de la junta auxiliar de La Libertad en la ciudad de Puebla.
Debido a este accidente policías municipales arribaron al sitio y acordonaron la calle 14 Poniente y 5 Norte para que evitar que las personas se aglomeraran.
Horas después paramédicos confirmaron que el niño de solo cinco años de edad ya no contaba con signos vitales por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Muere niño tras caer del tercer piso de un edificio en La Libertad
Trascendió que sus familiares se encontraban conviviendo con amigos en el departamento. Según informaron a las autoridades su mamá salió a comprar algo cuando el niño despertó y al buscarlas se asomó por la ventana cayendo al vacío.
Los familiares señalaron que las autoridades llegaron muy tarde para atenderlo, mismas quienes dictaminaron que el impacto de la caída le ocasionó traumatismo craneoensefálico severo.
El cuerpo del menor de edad fue trasladado al Servicio Médico Forense y posteriormente será entregado a sus familiares para que puedan velarlo.
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Robo de tubería provoca fuga de gas en la Avenida Juárez de Puebla; Desata alarma
La mañana de este 25 de abril, sujetos desconocidos robaron una tubería de gas provocando una fuerte fuga en la Avenida Juárez en la Zona Esmeralda de la ciudad de Puebla.
El cuerpo de emergencias fue alertado del olor de gas por lo que arribaron rápidamente para realizar acciones de mitigación de riesgos entre la calle 21 y 23 Sur.
Debido a la pronta reacción se descartó cualquier peligro para la ciudadanía, sin embargo, acordonaron la zona para evitar algún incidente.
Elementos de Protección Civil realizaron la contención mediante la colocación de un tapón provisional, posteriormente arribó personal técnico de la empresa ENGIE, quienes quedaron a cargo de la reparación y control de la fuga, así como de las maniobras necesarias para el cambio de la instalación afectada.
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Con información de N+
MCS