Cierre Total en Arco Norte por Accidente entre Tráiler y Camión; Esto Se Sabe

Se reporta fuerte accidente en la Autopista Arco Norte a la altura del Km 153+100 cerca de la caseta Tulancingo, se recomienda tomar vías alternas debido a que la circulación fue cerrada en su totalidad.

Debido a un choque entre un tráiler y un camión, fue cerrado el paso con dirección Atlacomulco, además, se reporta afectación en el carril de alta con dirección a Texmelucan.

La cabina el tráiler invadió el carril contrario provocando el cierre parcial con dirección al estado de Puebla, se recomienda que los usuarios del Arco Norte o Libramiento Norte de la Ciudad de México tomen precauciones y reduzcan su velocidad.

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Accidente provoca cierre total en el Arco Norte

Debido a este fuerte choque, quedó bloqueada la vialidad en su totalidad, por lo que al lugar arribaron elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Se recomienda tomar vías alternas para evitar el tráfico paralizado, como última salida se encuentra la Caseta Sahagún en el estado de Hidalgo.

¿Continúa el cierre en Arco Norte? Estas son las vías alternas

Al rededor de las 12:30 horas el carril de alta del Arco Norte con dirección a Texmelucan a la altura del km 153+100 quedó liberado en su totalidad por lo que conductores que se dirigen hacia Puebla circulan con normalidad.

Por otro lado la circulación con sentido a Atlacomulco, se habilitó un carril de alta mientras que las maniobras de retiro y atención al accidente continúan.

Se recomienda extremar precauciones debido a que aún continúan restos de materiales dispersos en la vialidad debido a esta choque.

Con información de N+

MCS