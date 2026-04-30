Tráfico Intenso por Accidente en Periférico Ecológico de Puebla ¿Qué Pasó?

Se reporta tráfico lento sobre el Periférico Ecológico de Puebla en la zona de Ciudad Judicial, las filas de autos llegan hasta La Vista Country Club debido a un fuerte accidente.

Este jueves se registró un choque entre un tractocamión y un automóvil compacto color blanco, ambas unidades presentaron daños en su parte delantera por lo que peritos ya investigan cómo sucedió este percance vial.

Tráfico lento por accidente en el Periférico Ecológico de Puebla hoy

Automovilistas reportan que el tiempo para cruzar sobre este tramo de la vialidad es de hasta 30 minutos debido a que deben reducir su velocidad ante el cierre de carril.

Autoridades ya laboran en la zona para que finalmente las unidades sean retiradas con apoyo de una grúa. Cabe destacar que este no sería el primer incidente que paraliza al Periférico Ecológico este 30 de Abril.

Tráiler accidentado en Periférico Ecológico de Puebla. Foto: N+

Durante la mañana un vehículo presuntamente abandonado provocó tráfico intenso sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la 18 Sur, por lo que conductores tuvieron que hacer maniobras para evitar quedarse varados en el tráfico.

Momentos después un automóvil chocó contra una patrulla municipal cerca de Ciudad Judicial dejando severos daños en las carrocerías, sin embargo, afortunadamente no hubo lesionados.

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¿Qué pasó en la autopista Puebla-Orizaba? Reportan accidente

Se reporta un accidente en la autopista Puebla-Veracruz altura de la tienda sindical sentido a la capital poblana, en el lugar se vieron involucrados dos vehículos pesados y una unidad tipo urban.

Accidente en la autopista Puebla-Orizaba. Foto: N+

En la zona se reporta tráfico intenso en carretera que conecta a Puebla con Orizaba por lo que se recomienda manejar con precaución y reducir la velocidad. Hasta el momento no se reportan lesionados de gravedad.

Cierre total en la carretera Teziutlán - Nautla por manifestación hoy 30 de abril

Por otro lado se registra cierre total de circulación en la carretera Teziutlán - Nautla tras presencia de personas cerca del km 004+000; Elementos de la Guardia Nacional se encuentran en la zona y orienta a los conductores a tomar el Libramiento de Atzalan en Veracruz como ruta alterna.

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Con información de N+

MCS