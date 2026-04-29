Vuelca Camión tras Chocar contra un Árbol en Autopista de Puebla; Hay un Muerto
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Un conductor falleció luego de que su camión volcara en un desnivel de la autopista Tlaxco-Tejocotal en la Sierra Norte de Puebla.
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Este miércoles 29 de abril de 2026 se registró un aparatoso accidente en la autopista Tlaxco-Tejocotal, luego de que un camión que transportaba mercancía chocó contra un árbol y volcó sobre un desnivel.
De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil estatal, derivado de este siniestro ocurrido a la altura del municipio de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla, se reportó la muerte del conductor de la unidad.
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Muere conductor tras volcadura de camión en autopista Tlaxco-Tejocotal de Puebla
Fue aproximadamente al mediodía de este martes que se registró la volcadura de un camión que transportaba mercancía sobre la autopista Tlaxco-Tejocotal a la altura de Chignahuapan.
El incidente involucró a un solo vehículo que, presuntamente por falta de precaución, salió de la carpeta asfáltica, impactó contra un árbol y volcó en un desnivel; en el lugar participaron cuerpos de emergencia para el aseguramiento de la zona.
Como resultado del siniestro carretero, se reportó una persona fallecida, por lo que el personal de rescate notificó a las autoridades competentes para que se hicieran cargo de las diligencias correspondientes.
Choca tráiler con camión en Arco Norte con dirección a Puebla
Se reportó un fuerte accidente en la Autopista Arco Norte a la altura del Km 153+100 cerca de la caseta Tulancingo, se recomienda tomar vías alternas debido a que la circulación fue cerrada en su totalidad.
Debido a un choque entre un tráiler y un camión, fue cerrado el paso con dirección Atlacomulco, además, se reporta afectación en el carril de alta con dirección a San Martín Texmelucan.
La cabina del tráiler invadió el carril contrario provocando el cierre parcial con dirección al estado de Puebla, se recomendó a usuarios del Arco Norte o Libramiento Norte de la Ciudad de México tomar precauciones y reducir su velocidad.
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Con información de N+
GMAZ