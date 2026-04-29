Vuelca Camión tras Chocar contra un Árbol en Autopista de Puebla; Hay un Muerto

Este miércoles 29 de abril de 2026 se registró un aparatoso accidente en la autopista Tlaxco-Tejocotal, luego de que un camión que transportaba mercancía chocó contra un árbol y volcó sobre un desnivel.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil estatal, derivado de este siniestro ocurrido a la altura del municipio de Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla, se reportó la muerte del conductor de la unidad.

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Muere conductor tras volcadura de camión en autopista Tlaxco-Tejocotal de Puebla

Fue aproximadamente al mediodía de este martes que se registró la volcadura de un camión que transportaba mercancía sobre la autopista Tlaxco-Tejocotal a la altura de Chignahuapan.

El incidente involucró a un solo vehículo que, presuntamente por falta de precaución, salió de la carpeta asfáltica, impactó contra un árbol y volcó en un desnivel; en el lugar participaron cuerpos de emergencia para el aseguramiento de la zona.

Como resultado del siniestro carretero, se reportó una persona fallecida, por lo que el personal de rescate notificó a las autoridades competentes para que se hicieran cargo de las diligencias correspondientes.

Choca tráiler con camión en Arco Norte con dirección a Puebla

Se reportó un fuerte accidente en la Autopista Arco Norte a la altura del Km 153+100 cerca de la caseta Tulancingo, se recomienda tomar vías alternas debido a que la circulación fue cerrada en su totalidad.

Debido a un choque entre un tráiler y un camión, fue cerrado el paso con dirección Atlacomulco, además, se reporta afectación en el carril de alta con dirección a San Martín Texmelucan.

Un Motociclista Perdió la Vida por Accidente en la Autopista Siglo XXI en Puebla

La cabina del tráiler invadió el carril contrario provocando el cierre parcial con dirección al estado de Puebla, se recomendó a usuarios del Arco Norte o Libramiento Norte de la Ciudad de México tomar precauciones y reducir su velocidad.

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Con información de N+

GMAZ