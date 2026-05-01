Sobreviven 17 Pasajeros a Volcadura de Urvan en Autopista de Oaxaca
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La unidad colectiva cayó a una barranca de 10 metros de profundidad, incluyendo dos mujeres originarias de Puebla y Tlaxcala.
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Dos personas lesionadas y daños materiales, fue el saldo de un accidente vial este 1 de mayo en la autopista Barranca Larga-Ventanilla del estado de Oaxaca, donde una mujer poblana y otra de origen tlaxcalteca resultaron con lesiones.
El siniestro ocurrió a las 7:45 horas de este viernes 1 de mayo, a la altura de la localidad de Colotepec, donde una camioneta tipo Urvan con 17 pasajeros a bordo cayó a una barranca de 10 metros de profundidad.
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Dos mujeres resultaron heridas por accidente en Oaxaca
Personal de emergencias confirmó dos personas lesionadas: Yolanda P. de 55 años originaria de Tlaxcala y Olga C. de 46 originaria de Puebla, quienes fueron valoradas por paramédicos sin requerir asistencia hospitalaria.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Vial de Oaxaca, Guardia Nacional división carreteras (GN) y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
La circulación se vio afectada por varias horas de manera parcial, mientras rescataban a los pasajeros que quedaron atrapados al interior de la unidad color blanco. Hasta el momento, no se han revelado las causas del accidente. Las mujeres lesionadas se reportan fuera de peligro.
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Con información de Jorge Cea
JAPR