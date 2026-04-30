Explota Polvorín en Bodega de un Pueblo Mágico de la Sierra Norte de Puebla

Este jueves 30 de abril de 2026 se reportó la explosión de un polvorín al interior de una bodega que se encuentra en el Pueblo Mágico de Zacatlán, en la Sierra Norte de Puebla.

El incidente fue atendido por las autoridades municipales, quienes arribaron al predio en la junta auxiliar de Jicolapa, mismo que se encontraba destruido por la fuerza de la onda expansiva.

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Explota polvorín en una bodega de Zacatlán, Puebla

Fue al mediodía de este jueves que se reportó la explosión de un polvorín al interior de una bodega ubicada en Jicolapa, junta auxiliar del municipio de Zacatlán en la Sierra Norte de Puebla.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos municipal llegaron al lugar de los hechos, mismo que quedó prácticamente destruido debido a la fuerza del siniestro.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Zacatlán reportaron que por esta explosión no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales, pidiendo a la población no usar o manejar pólvora sin permiso.

Muere hombre que fue hospitalizado tras explosión en hotel de Tlatlauquitepec, Puebla

El pasado 21 de abril las autoridades confirmaron el fallecimiento de José Eduardo García Torres, estudiante que se encontraba en el Hotel JH ubicado en el municipio poblano de Tlatlauquitepec al momento que un tanque de gas explotó en su interior.

Explota Instalación de Gas en un Hotel de Tlatlauquitepec en Puebla

El joven de 26 años de edad sufrió quemaduras de tercer grado durante el incidente del 8 de abril y a pesar de que fue trasladado oportunamente a un hospital, terminó perdiendo la vida.

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Con información de N+

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