Explota Tanque Contenedor de Aceite de una Empresa Recicladora de Huejotzingo, Puebla

En Huejotzingo, Puebla, se registró movilización de cuerpos de emergencia, tras el reporte de una explosión e incendio dentro de una industria provocó que Protección Civil Bomberos así como Policía Municipal arribaran al sitio.

En el lugar las brigadas de emergencia de la propia empresa cómo se van a controlar el incidente, la tarde de este miércoles 22 de abril de 2026.

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Controlan contingencia en empresa recicladora de aceite de Huejotzingo

Al sitio acudió personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para verificar si hubo algún daño en el medio natural, debido al derrame del producto.

Se descartó que se tratara de un incendio y precisaron que uno de los tanques que contiene aceite presentó un sobrecalentamiento lo que causó la ebullición del producto fracturando el cilindro.

Reportan Explosión de Tanque en Empresa Recicladora de Aceite Derrame en Huejotzingo

No hubo víctimas ni personas lesionadas por accidente en Huejotzingo

La Coordinación de Protección Civil del estado de Puebla confirmó el incidente, en una empresa dedicada al reciclaje de aceites, donde una válvula de seguridad se activó en un tanque.

Lo anterior provocó la expansión del producto hacia los diques de contención; el personal actuó conforme a sus protocolos, y realizó el cierre de líneas, de forma que se controló la situación sin presencia de fuego o explosión.

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Con información de Héctor Rangel

JAPR