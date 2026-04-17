Una Mujer Murió Atropellada por Automóvil que se Salió del Periférico de Puebla

La tarde de este viernes 17 abril se reportó el hallazgo de una persona muerta a un costado del Periférico Ecológico de Puebla, antes de la salida a la carretera federal a Tehuacán, a la altura del Parque Estatal Flor del Bosque.

De acuerdo con los primeros reportes, la muerte se derivó de un accidente automovilístico. La unidad salió del camino, atropelló a dos personas, y cayó a una barranca de 8 metros de profundidad.

Labores de rescate de un cuerpo sin vida en Flor del Bosque. Foto: PC Estatal

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Muere una persona por accidente en Periférico Ecológico de Puebla

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y acordonaron la zona, tras confirmar que una persona ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, se desconocen las causas del percance vial.

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En el lugar laboran elementos de rescate de la Policía Estatal para la extracción del cuerpo sin vida. El sitio permanece bajo resguardo de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

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Con información de N+

JAPR