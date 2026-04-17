Una Mujer Murió Atropellada por Automóvil que se Salió del Periférico de Puebla
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El cuerpo de una persona fue localizado en un vehículo en inmediaciones del Periférico Ecológico cerca de la desviación a la carretera federal.
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La tarde de este viernes 17 abril se reportó el hallazgo de una persona muerta a un costado del Periférico Ecológico de Puebla, antes de la salida a la carretera federal a Tehuacán, a la altura del Parque Estatal Flor del Bosque.
De acuerdo con los primeros reportes, la muerte se derivó de un accidente automovilístico. La unidad salió del camino, atropelló a dos personas, y cayó a una barranca de 8 metros de profundidad.
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Muere una persona por accidente en Periférico Ecológico de Puebla
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y acordonaron la zona, tras confirmar que una persona ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, se desconocen las causas del percance vial.
En el lugar laboran elementos de rescate de la Policía Estatal para la extracción del cuerpo sin vida. El sitio permanece bajo resguardo de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.
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Con información de N+
JAPR