Accidente Hoy en la Autopista México-Puebla Provoca Tráfico Intenso ¿Qué Pasó?

La mañana de este 17 de abril se registró un accidente de un automóvil sobre la autopista México-Puebla a la altura del municipio de San Miguel Xoxtla cerca del km 107+020.

El conductor de un vehículo color blanco se impactó contra la barrera de contención provocando severos daños materiales en su unidad. Elementos de la Policía Estatal arribaron al sitio para atender este percance.

Con ayuda de una patrulla realizaron el cierre parcial de la vialidad con dirección a Puebla lo que provocó tráfico lento en el zona, ante este hecho, rápidamente se comenzó a hacer una fila kilométrica de vehículos por lo que se recomendó tomar vías alternas y anticipar los tiempos de traslados.

Afortunadamente el conductor de la unidad no presentó heridas que pusieran en riesgo su vida. Durante varios minutos se esperó arribo de una grúa para el retiro del automóvil para poder liberar por completo el paso en la autopista México-Puebla. Finalmente la circulación fue reabierta en su totalidad.

Cierre parcial en la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza ¿Qué pasó?

De acuerdo a Caminos y Puentes Federales, se registró el cierre parcial en la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza a la altura del kilómetro 230 debido a un accidente de un camión de carga.

Se recomienda reducir la velocidad con dirección a Ciudad Mendoza ya que la unidad se encuentra bloqueando un carril debajo de uno de los túneles, este incidente ya está siendo atendido por las autoridades y se espera que en los próximos minutos concluyan las labores de retiro.

Captan momento en que motociclista se salva de fuerte accidente en el Periférico Ecológico de Puebla

Cámaras de seguridad captaron un accidente que pudo terminar en tragedia, la noche de este 13 de abril un motociclista se salvó de ser impactado sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del Boulevard Forjadores.

Motociclista Estuvo Cerca de Ser Impactado por Estructura Metálica que Cayó de Camión en Puebla

Un camión que circulaba sobre la vía rápida, frenó inesperadamente y aventó una gran estructura metálica que terminó chocando a otra unidad, en ese momento el motociclista circulaba entre ambos vehículos pero afortunadamente se libró de ser impactado.

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Con información de N+

MCS