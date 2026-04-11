Autobús de Pasajeros Protagoniza Accidente en la Autopista México-Puebla ¿Cómo Está el Tráfico?

La mañana de este sábado 11 de abril un autobús de pasajeros protagonizó un accidente sobre la Autopista México-Puebla a la altura del puente de La María con dirección a la CDMX.

Aparentemente el conductor del suburbano Súper Rápidos de Estrella Roja perdió el control de la unidad y terminó saliéndose del camino hasta subir a la parte del puente de la entrada de La María en la ciudad de Puebla.

La unidad frenó su marcha pero quedó atorada por lo que llamaron al número de emergencias para auxiliar a los afectados. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y no reportaron personas lesionadas.

Al lugar arribaron elementos de seguridad para abanderar la zona en espera de una grúa que los auxiliara con el retiro del autobús de pasajeros.

¿Hay tráfico hoy en la Autopista México-Puebla? Se registra accidente de autobús de pasajeros

Las autoridades correspondientes investigaran a profundidad las causas del accidente para determinar si fue una falla mecánica o distracción del chofer.

El tráfico en la Autopista México-Puebla no se ve afectado, sin embargo, se recomienda moderar su velocidad para prevenir algún otro incidente y prevenir tiempos de traslados.

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Con información de N+

MCS