Tráiler Derriba Poste de Luz y Deja Sin Energía a Varías Viviendas en Puebla

La mañana de este miércoles 8 de abril se registró un accidente en la Avenida Reforma a la altura de la Diágonal Defensores de la República de la ciudad de Puebla, un tráiler derribó un poste de luz instalado en una gasolinera.

La unidad pesada se atoró con los cables y provocó que el poste de CFE se desprendiera del pavimento, además, debido a la fuerza de este hecho, lo dejó partido a la mitad.

Varios ciudadanos se vieron afectados tras este percance pues dejó sin energía eléctrica a varias viviendas y negocios aledaños por lo que hicieron el reporte a la Comisión Federal de Electricidad.

Tráiler se atora con cables y tira poste de luz en Avenida Reforma de Puebla

Testigos del percance vial dieron aviso al número de emergencias para poder realizar acciones de mitigación de riesgos y poder hacer el retiro del inmobiliario urbano. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil quienes se encuentran laborando en la zona.

El operador del tráiler que tiró el poste de luz se reporta ileso ante este hecho, sin embargo, peritos determinarán su responsabilidad en este incidente para el pago de los daños.

Choca Unidad de Transporte Público con Pasajeros contra un Poste en Puebla

Minutos más tarde llegó personal de CFE para atender el reporte con el número V0705746664, sin embargo, hasta el momento no han confirmado si el servicio de luz ya pudo ser restablecido.

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Automóvil choca contra poste de luz en el Barrio de Santa Anita de Puebla

Este miércoles un automóvil chocó contra un poste de alumbrado público en el Barrio de Santa Anita, en el municipio de Puebla. Al llegar al lugar, personal operativo no localizó a los tripulantes del vehículo.

Elementos de Protección Civil Estatal verificaron que no hubiera derrame de líquidos ni riesgos adicionales, y procedieron a retirar cables de la avenida que se encontraban sin energía. Luego de varios minutos, el vehículo fue retirado por una grúa, y la vialidad quedó sin riesgo para la población.

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Con información de N+

MCS