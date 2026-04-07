Choque Múltiple entre Cinco Vehículos Paraliza el Tráfico en Autopista Puebla-Orizaba

La tarde de este martes 7 de abril de 2026 se registró un choque múltiple entre cinco vehículos paralizando el tráfico sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura de las Cumbres de Maltrata en territorio poblano.

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional de Carreteras en el kilómetro 227+000, no se ha dado a conocer la cantidad de personas lesionadas por el siniestro o si hubo víctimas mortales.

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Cinco vehículos chocan y paralizan tráfico en la autopista Puebla-Orizaba

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este martes que se registró un choque múltiple entre cinco vehículos sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura de las Cumbres de Maltrata en la entidad poblana.

Como resultado de esta carambola en el tramo carretero Esperanza-Acatzingo, en el kilómetro 227+000 un automóvil protagonizó una volcadura y uno de los tráileres inmiscuidos terminó sin cabina.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para atender el siniestro. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la cantidad de personas lesionadas y si hubo víctimas mortales.

Hasta el momento se desconoce el número de personas lesionadas o si hubo víctimas mortales. Foto: N+

Chocan tres vehículos en la colonia Satélite Magisterial de Puebla

El pasado 6 de abril se registró un fuerte choque múltiple entre tres vehículos sobre el paso a desnivel en la avenida Tecamachalco de la colonia Satélite Magisterial en la ciudad de Puebla.

Muere Motociclista Atropellado en Autopista Puebla-Orizaba

Paramédicos de SUMA valoraron a dos mujeres y un menor de edad, ocupantes de un vehículo volcado que además presentó derrame de combustible, quienes no requirieron traslado hospitalario. Los demás conductores resultaron ilesos.

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Con información de N+

GMAZ