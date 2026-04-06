Accidente entre Tráiler y Camioneta Deja Al Menos Ocho Lesionados en Carretera de Puebla

La mañana de este 6 de abril se registró un fuerte accidente entre una camioneta tipo pick up y un tráiler que circulaban sobre la carretera Amozoc-Teziutlán, dejando como saldo a ocho personas lesionadas.

Ambas unidades terminaron fuera de la vialidad que se registró a la altura del km 043+500 en el municipio de San José Chiapa de Puebla. La camioneta transportaba a varias personas por lo que se llevaron un gran susto y debido a las lesiones llamaron al número de emergencias.

Al lugar arribó una ambulancia privada y paramédicos atendieron a los afectados, en total fueron ocho personas lesionadas tras este accidente. Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal Bomberos para realizar acciones de mitigación de riesgos.

Accidente de camioneta y tráiler en Puebla. Foto: SICOM Capital de la Tecnología

Cierre parcial en la carretera Amozoc-Teziutlán por accidente de tráiler y camioneta

Además, agentes de la Guardia Nacional abanderaron y realizaron el cierre parcial de la circulación en la Amozoc-Teziutlán mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El tráfico en la zona se reporta fluido, sin embargo, automovilistas deben reducir su velocidad para prevenir otro incidente. Se espera la llegada de grúas para realizar el retiro de las unidades.

La camioneta registró daños materiales en la parte trasera, mientras que la cabina del tráiler terminó volcada de su lado izquierdo por lo que en ese punto es donde se registran las mayores afectaciones.

Accidente de camioneta y tráiler deja ocho lesionados. Foto: SICOM Capital de la Tecnología

Hasta el momento no se han dado a conocer los posibles motivos del accidente, pero serán peritos especializados quienes otorguen o deslinden las responsabilidades correspondientes.

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Muere hombre atropellado en la Autopista Puebla-Orizaba

Este lunes 6 de abril falleció una persona atropellada sobre la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Amozoc, varios vehículos le pasaron por encima dejándolo totalmente deshecho.

Aparentemente el hombre pretendía cruzar la vialidad cuando fue embestido por una unidad que iba con dirección a Puebla. El cuerpo quedó tendido sobre la carretera pero los conductores que iban cruzando no lograron esquivarlo por lo que fue atropellado en repetidas ocasiones.

Muere Persona Atropellada en Autopista Puebla-Orizaba

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional para realizar el debido abanderamiento y proceder con las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver a cargo de la Fiscalía de Puebla.

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Con información de N+

MCS