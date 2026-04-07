Colapsa Carretera Los Reyes-Zacatepec por Cierre Total tras Accidente de Tráiler y Automóvil

La mañana de este 7 de abril se registró un fuerte accidente entre un automóvil y un tráiler que provocó el cierre total de la carretera Los Reyes - Zacatepec cerca del km 064+300.

Luego de 24 horas de cierre por el paro nacional de transportistas y agricultores en esta vialidad que atraviesa Tlaxcala, se confirmó que había sido reabierta para liberar una fila kilométrica de vehículos varados.

Horas después se registró un choque que provocó que nuevamente la carretera Los Reyes - Zacatepec fuera cerrada en su totalidad.

De manera preliminar se sabe que un vehículo tipo sedán color blanco se impactó de forma frontal contra un tráiler lo que provocó que terminará destrozado del cofre.

En tanto a la unidad pesada solo registró ligeros daños materiales, sin embargo, los vehículos bloquearon el paso a la circulación por lo que fue necesaria la presencia de autoridades.

Al momento se reporta tráfico paralizado por lo que se recomienda tomar vías alternas.

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Con información de N+

MCS