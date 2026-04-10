Se Vuelca un Tractocamión sobre una Carretera de Tlaxcala; Esto se Sabe

La tarde de este viernes 10 de abril de 2026 se registró la volcadura de un tractocamión sobre la carretera federal Apizaco-Huamantla a la altura del municipio tlaxcalteca de Teacalco.

La unidad de carga terminó volcada sobre su lado derecho, por lo que incluso tuvo que llegar una grúa para retirarla. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor.

Tractocamión se vuelca en carretera Apizaco-Huamantla de Tlaxcala

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes cuando se registró la volcadura de un tractocamión mientras circulaba por la carretera federal Apizaco-Huamantla en la entidad tlaxcalteca.

Al tramo carretero que se encuentra a la altura del municipio de Teacalco llegaron elementos de emergencias y rescate, quienes con una grúa se encargaron del retiro de la unidad de carga.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han reportado el estado de salud del conductor que manejaba este camión siniestrado en la entidad tlaxcalteca.

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Conductor se queda dormido y choca contra camión en Periférico Ecológico de Puebla

Este mismo viernes el conductor de una unidad de transporte de personal se quedó dormido y chocó contra un camión tipo pluma sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la 24 Sur; Cuerpos de emergencias atendió el accidente.

De acuerdo a los hechos, el operador salió de la jornada laboral pero el cansancio le ganó y provocó que pestañara, en cuestión de segundos, se impactó contra la unidad pesada.

Chofer de Transporte de Personal se Queda Dormido y Choca contra Camión en Puebla

El aparatoso choque dejó destrozada la parte delantera de la unidad tipo combi, pero afortunadamente el chofer únicamente resultó con la mano lastimada.

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Con información de N+

GMAZ