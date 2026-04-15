Microbús de Transporte Público se Impacta contra un Auto Clásico Deportivo en Puebla

Una colisión lateral entre una unidad de transporte público y un automóvil clásico se registró en la 4 sur, entre 13 y 15 oriente de la Colonia El Carmen en la ciudad de Puebla.

El incidente ocurrió cuando el conductor del automóvil deportivo encendió su unidad para salir del cajón de estacionamiento en el que se encontraba e incorporarse al cuerpo central de la vialidad.

Fue en ese momento cuando la unidad 16 de la Ruta 4 se impactó en el costado izquierdo del automóvil.

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No hubo personas lesionadas, sin embargo, los daños en ambas unidades, sobre todo en el vehículo de 60 años de antigüedad, eran más que evidentes.

Policías acudieron al lugar y cerraron la vialidad para realizar el peritaje y determinar cuál de los dos conductores fue responsable del accidente.

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Tras varios minutos de indecisión, nerviosismo y frustración, los operadores decidieron llegar a un acuerdo entre particulares, ya que, a pesar que el corte de circulación estaba más que claro.

Así terminó todo el costado del Mustang tras el accidente. Foto: N+

El dueño del automóvil clásico aseguró no tener culpa alguna e incluso le dijo al ajustador del transporte público que los daños de la unidad no tenían arreglo.

Finalmente, se retiraron del sitio para negociar el pago por concepto de reparación de los daños.

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Con información de Ehécatl Mello

JAPR