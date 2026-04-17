Vuelca Tráiler en Salida hacia Arco Norte desde la Autopista México-Puebla Hoy Viernes

Alrededor del mediodía de este viernes 17 de abril, un tractocamión volcó sobre su costado izquierdo cuando el conductor tomó la salida de la autopista México-Puebla, para incorporarse al Arco Norte con dirección a Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad a exceso de velocidad volcó debido al peso de la carga, en la curva de retorno para salir hacia la autopista Arco Norte.

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Resulta ileso chofer de tráiler que volcó en la autopista México-Puebla

El percance ocurrió con dirección a la ciudad de Puebla, a la altura del kilómetro 92 de la autopista 150D, justo en la desincorporación en inmediaciones del municipio de San Martín Texmelucan.

Afortunadamente el conductor resultó ileso, luego de que el tráiler que conducía volcara sobre su costado cuando se dirigía a la incorporación del Arco Norte.

El cierre parcial se mantendrá durante las labores para el retiro de la unidad, por lo que se recomienda circular con precaución en el punto.

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Con información de N+

JAPR