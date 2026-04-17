Suman Casi 24 Horas de Bloqueo en Carretera Federal de Puebla ¿Qué Está Pasando?

Habitantes de los municipios de Nicolás Bravo y Chapulco continúan con el bloqueo la carretera federal Tehuacán-Orizaba para exigir el cierre de una empresa de invernaderos que se instaló en la zona.

Los vecinos de las comunidades de Azumbilla y Los Fresnos temen que el funcionamiento de esta empresa agrave la escasez de agua que existe en la región. Por esta razón, tomaron la presidencia auxiliar de Azumbilla y bloquearon la vialidad, lo que afectó gravemente el paso de vehículos.

Bloquean Carretera Tehuacán-Orizaba y Clausuran de Forma Simbólica Invernaderos

¿Continúa bloqueo en la carretera federal Tehuacán-Orizaba? Esto se sabe

Luego de varias horas de diálogo entre pobladores y autoridades, al filo de la medianoche se llevó a cabo la clausura simbólica de los invernaderos. A pesar de esto, el conflicto no ha concluido y los habitantes mantienen el bloqueo de la carretera federal Tehuacán-Orizaba, ya que se negaron a reabrir la circulación.

Como parte de los acuerdos, se programó una mesa de trabajo para este viernes en la presidencia municipal, durante la cual autoridades estatales y representantes de la comunidad buscarán una solución definitiva a esta problemática.

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Tráfico paralizado en la carretera federal Tehuacán-Orizaba por manifestación

Suman casi 24 horas del cierre de circulación en la carretera federal Tehuacán-Orizaba por lo que las filas de vehículos varados son kilométricas. Ante esto se exhorta a la población a evitar la zona pues se desconoce cuánto tiempo podría tardar para que sea reabierta.

De acuerdo a los pobladores cuando han aceptado acuerdos anteriormente, no se les han cumplido. Hace dos semanas ya se habían manifestado para exigir el cierre de la empresa de invernaderos y luego de firmar un acuerdo no vieron ninguna acción.

El día de ayer 16 de abril al rededor de las 11:00 de la mañana cerraron la carretera federal Tehuacán-Orizaba y en el transcurso del día hablaron con autoridades quienes les ofrecieron asesoría legal y que no iba haber represalias para los manifestantes; Además, aseguraron que clausuran un pozo perforado sin permisos y buscaran el cierre definitivo de la empresa de invernaderos.

Ahora los pobladores están espera de otras instancias para asegurarse de que estos acuerdos se cumplan y puedan reabrir la circulación en esta vialidad.

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Con información de N+

MCS