Bloqueo en la Autopista México-Puebla Desata Tráfico Intenso ¿Qué Vías Alternas Puedes Tomar?

La Autopista México-Puebla se reporta cerrada por un bloqueo de manifestantes en la incorporación a Periférico Ecológico a la altura de Parque Industrial Chachapa; Un grupo de personas cerraron el paso con sentido a la CDMX.

Al rededor de las 10:30 de la mañana se comenzó a registrar la movilización de inconformes a la altura de San Francisco Ocotlán, por lo que elementos de la Guardia Nacional arribaron para abanderar la zona y prevenir incidentes.

¿Qué pasó hoy en la autopista México-Puebla?

Los manifestantes atravesaron vehículos para evitar que los automovilistas circularan hacia la capital de Puebla con dirección a los estadios y Villa Frontera. Se desconoce cuánto tiempo pueda durar el cierre por lo que es recomendable evitar la zona, anticipar tiempos de traslado y de ser posible tomar rutas alternas.

Fila kilométrica de vehículos por manifestación en Puebla. Foto: Ch.Yy

Cabe destacar que los manifestantes son vecinos de las zonas aledañas, choferes y concesionarios de la Ruta 100, quienes piden diálogo con la Secretaría de Movilidad debido a la falta de unidades tras el retiro de estas por la revista vehicular.

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Vías alternas por cierre en la autopista México-Puebla hoy 16 de abril

Como vías alternas las autoridades recomiendan tomar la carretera federal México–Puebla en la zona de San Francisco Ocotlán, también, pueden desviarse hacia Xoxtla para salir a la carretera libre; Posterior a este bloqueo pueden incorporarse a la Autopista. Además, puedes continuar sobre el Periférico Ecológico hacia Amozoc para continuar rumbo a Veracruz si ese es tu destino.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que decenas de personas bloquean esta vialidad por el mismo motivo por lo que automovilistas piden que las autoridades tomen cartas en el asunto pues estas manifestaciones afectan sus tiempos de traslados.

Manifestantes en la Autopista México-Veracruz a la altura de Puebla piden regreso de Ruta 100

Esta sería la tercera vez que los manifestantes bloquean la autopista México-Veracruz a la altura de Puebla para exigir el regreso de las unidades de la Ruta 100, quienes no pasaron la revista vehicular.

Los pobladores de las colonias aledañas señalan que a falta de este transporte público han batallado para trasladarse a la ciudad de Puebla, por lo que piden a la Secretaría de Movilidad y Transporte que atienda este caso. Solicitan más unidades para que puedan transportase sin tener que esperar incluso horas y así evitar que las unidades que siguen en marcha estén saturadas.

Operativos para Transporte Público en Puebla: Revista Vehicular y Costo de Multas

Aseguran que la ruta 68 ya no se da abasto con el servicio en las colonias de la inspectoría de San Miguel Espejo en la ciudad de Puebla, ni de la junta auxiliar de Chachapa en Amozoc.

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Con información de N+

MCS