Manifestación de Vecinos Provoca Tráfico en la Ciudad de Puebla ¿Qué Calles Están Cerradas?

Se reporta una manifestación en la ciudad de Puebla, un grupo de vecinos salieron al Boulevard Esteban de Antuñano para cerrar por completo el paso hacia la 31 Poniente y la Prolongación Reforma.

Se sabe que el grupo de personas se encuentra entre la 19 Poniente y el puente de la Recta a Cholula afectando tránsito en ambos sentidos. Además, reportan presencia de trabajadores en el Boulevard Esteban de Antuñano a la altura de una taquería ubicada en la Avenida 5 poniente en la colonia Reforma Sur.

Cierres en el Boulevard Esteban de Antuñano de Puebla hoy 15 de abril

Debido a la reparación de semáforos, policías municipales cerraron el paso en este punto para evitar algún incidente. Cabe destacar que la calle 59 Sur que es paralela al Bouelvard Esteban de Antuñano y se dirige hacia la Recta a Cholula se encuentra abierta, sin embargo, este bloqueo está generando tráfico intenso en la zona que está entre el puente de la Prolongación Reforma y la Vía Volskwagen.

Se recomienda anticipar tiempos de traslado y de ser posible tomar vías alternas para evitar este congestionamiento. Los automovilistas están siendo dirigidos a hacia la Avenida 5 Poniente. El paso del Bouelvard Esteban de Antuñano hacia Prolongación Reforma en ese punto se encuentra abierto.

Gobierno Estatal Revisará Cobro por Servicio de Agua de Puebla que No se Realiza

En tanto a la manifestación que se lleva acabo a la altura de la 19 Poniente, se sabe que el grupo de vecinos pide ser atendidos por las autoridades pues señalan que hay falta de agua en la zona. Habitantes de las colonias Belisario Domínguez y Reforma Sur aseguran que llevan cerca de dos meses sin agua.

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Manifestación en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca por muerte de un ciclista embestido por una patrulla en Tehuacán

Este martes 14 de abril se registró una importante manifestación en la super carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de la caseta de Tehuacán, esto debido a la muerte de un ciclista que fue embestido por una patrulla de la Policía Estatal de Puebla.

La sociedad bloqueo el paso en ambos sentidos de la autopista en busca de justicia por el deceso del hombre quien viajaba en su bicicleta cuando fue impactado por una unidad oficial que presuntamente se había pasado dos semáforos en rojo.

Tras esta manifestación que duró varias horas, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el elemento policial fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público en donde continuará su proceso legal conforme a sus derechos.

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Con información de N+

MCS