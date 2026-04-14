La tarde de este miércoles un ciclista fue embestido por una patrulla estatal sobre la Avenida Adolfo López Mateos a la altura de la calle Benito Juárez en el municipio de Tehuacán de Puebla, personas que presenciaron este accidente dieron su testimonio.

El ciclista circulaba sobre la calle Benito Juárez cuando la patrulla lo impactó provocando que saliera proyectado y que su bicicleta quedara a varios metros de distancia. Testigos dieron aviso al número de emergencias y no movieron su cuerpo para no generarle mayores afectaciones.

Al lugar arribó una ambulancia de la Cruz Roja para trasladar al afectado de manera urgente a un hospital, de manera preliminar dieron a conocer que podría haber presentado un traumatismo craneoencefálico severo.

Este hecho generó que varios ciudadanos se quedaran resguardando a la patrulla estatal con el número 2275 y a los oficiales que iban a bordo para que las autoridades correspondientes los detuvieran.

Ciclista fue atropellado por una patrulla estatal en Tehuacán, Puebla. Fotro: X @ciudadano_pue

Ciclista gravemente lesionado tras ser impactado por una patrulla estatal en Tehuacán, Puebla

Minutos después llegaron agentes de tránsito y policías estatales quien recabaron las entrevistas correspondientes, además, se llevaron a una joven quien fue testigo de los hechos para presentar su versión de los hechos ante las autoridades competentes.

De acuerdo a esta mujer, la patrulla estatal con el número 2275 se había pasado al menos dos semáforos en rojo y circulaba a gran velocidad sobre la Avenida Adolfo López Mateos cuando al llegar a la calle Benito Juárez impactó al ciclista, además, derribó una luminaria.

El hombre ahora se encuentra gravemente en un hospital de Tehuacán por lo que la ciudadania pide que las autoridades investiguen los hechos para que los responsables paguen conforme lo dicte la ley.

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Muere motociclista de 17 años tras chocar contra una patrulla en Tehuacán, Puebla

Recientemente circuló en redes sociales un video en donde dos jóvenes a bordo de una motocicleta chocaron contra una patrulla municipal de Tehuacán en Puebla, este hecho dejó a un adolescente de 17 años sin vida y a otro lesionado.

Dos Jóvenes en Motocicleta Chocan contra Patrulla en Tehuacán, Puebla; Muere un Menor de 17 Años

El momento exacto de este accidente quedó grabado por cámaras de seguridad por lo que la Fiscalía General del Estado tomará ese video como prueba de lo sucedido para esclarecer el caso y dictaminar responsabilidades.

Al respecto el Gobierno de Tehuacán emitió un comunicado en donde dio a conocer que el elemento policial involucrado fue puesto a disposición de la autoridad competente y la Fiscalía General del Estado llevará acabo las investigaciones correspondientes.

Además, dio a conocer que a través de la Dirección General de Gobierno, se mantiene contacto con la familia, brindando todo el apoyo necesario y acompañamiento ante este lamentable deceso.

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Con información de N+

MCS