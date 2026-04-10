Con una Patrulla; Así Rescataron a Diez Pasajeros Atrapados en un Microbús tras Lluvia en Puebla

La tarde de este 9 de abril una lluvia acompañada de una tormenta eléctrica sorprendió a Puebla dejado severas afectaciones; Como resultado de este fenómeno natural, al menos diez pasajeros de un microbús quedaron atrapados en una inundación registrada entre el Camino Real a Cholula y Calzada Zavaleta.

Policías del municipio de San Andrés Cholula arribaron a esta zona en donde comúnmente se forman anegaciones de hasta metro y medio de altura, para poder rescatar a los afectados que estaban al interior de la unidad.

Video: Así rescataron a diez pasajeros de un microbús tras lluvia que sorprendió a Puebla

El cuerpo de emergencias emparejó la patrulla P-487 a un costado del microbús y con mucho cuidado bajaron de uno en uno a cada pasajero a la batea del vehículo oficial. Después de sacarlos del transporte público, trasladaron a las diez personas a un lugar seco y seguro.

Ante este incidente no se reportaron personas lesionadas, sin embargo el grupo de personas tuvo que esperar a que pasara otra unidad de transporte público para poder llegar a su destino.

Cabe destacar que el fenómeno natural se presentó de manera repentina, las lluvias intensas en cuestión de minutos provocaron encharcamientos y anegaciones en varias vialidades principales.

La acumulación de agua provocó el colapso del sistema de alcantarillado, lo que agravó las condiciones en calles y avenidas. Conductores se vieron obligados a reducir la velocidad o incluso detener su marcha, debido al alto nivel del agua que dificultaba la circulación y aumentaba el riesgo de accidentes.

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Lluvia provoca derrumbe de una parte de la barda de una universidad privada de Puebla

Se registró el colapso de una sección de la barda perimetral de una universidad privada ubicada entre Periférico Ecológico y Avenida Orión Norte de Puebla lo que causó la movilización de cuerpos de emergencia.

Colapsó la Barda Perimetral de una Universidad Privada de Puebla por la Fuerte Lluvia

El incidente fue provocado por el reblandecimiento del terreno a causa de la intensa lluvia, lo que debilitó la estructura hasta ocasionar su caída parcial. Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para evaluar los daños y, como medida preventiva, procedieron a acordonar el área afectada con el fin de evitar riesgos para peatones y automovilistas.

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Con información de N+

MCS