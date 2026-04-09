Captan Momento Exacto de la Caída de un Rayo sobre Dos Palmeras durante una Feria en Puebla

La caída de un rayo provocó el incendio de dos palmeras ubicada a un costado de una iglesia en el centro del municipio de San Pablo Anicano en Puebla durante su feria 2026. El momento exacto de este hecho quedó registrado en una impactante fotografía.

Las lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas han dejado diversas afectaciones en el estado de Puebla, pero no solo se trata de inundaciones; Recientemente circuló una imagen de un imponente rayo que cayó justo en unas palmeras al sur de la entidad.

Ciudadanos y comerciantes, testigos del fenómeno natural, dieron aviso al número de emergencias mientras trataban de controlar el incendio. Rápidamente elementos de Protección Civil y la Seguridad Pública Municipal arribaron para controlar el siniestro.

Se incendian palmeras tras caída de rayo. Foto: Facebook San Gabriel Chilac Puebla

Cabe destacar que al momento de este incidente se llevaba acabo la Feria San Pablo Anicano 2026 por lo que había varias personas en el lugar, algunas de ellas optaron por retirarse luego del susto que vivieron.

Sofocan incendio de dos palmeras provocado por la caída de un rayo en San Pablo Anicano 2026

El fuego logró ser sofocado en su totalidad, sin embargo, las palmeras presentaron severos daños. Al respecto, el Ayuntamiento de San Pablo Anicano agradeció el trabajo en equipo de las autoridades y el apoyo de la ciudadanía, además, informó que no se registraron personas incomunicadas ni afectaciones mayores.

En tanto a las celebraciones por la Feria San Pablo Anicano 2026 no se dieron a conocer la suspensión o cancelación de actividades por lo que los eventos continúan como estaban programados.

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Lluvia y granizo deja al menos tres viviendas afectadas en Puebla

Al menos tres viviendas resultaron afectadas luego de las intensas lluvias registradas este miércoles en la junta auxiliar de Azumbilla, perteneciente al municipio de Nicolás Bravo de Puebla.

Cae Lluvia y Granizada sobre Municipios de Tepeaca y Acatzingo en Puebla

Los inmuebles presentaron inundaciones lo que afectó los muebles y pertenencias de las familias, por lo que elementos de Protección Civil arribaron a auxiliar a los afectados.

De igual forma, realizaron recorridos preventivos en distintos puntos del municipio de Acatlán de Osorio con el objetivo de verificar posibles riesgos derivados de la intensa lluvia registrada en la zona.

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Con información de N+

MCS