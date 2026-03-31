Inicio Puebla Muere Policía Estatal por Choque e Incendio de su Patrulla en la Autopista México-Puebla

Muere Policía Estatal por Choque e Incendio de su Patrulla en la Autopista México-Puebla

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La patrulla se impactó contra uno de los pilares del segundo piso de la autopista México-Puebla, y se incendió a la altura de San Jerónimo Caleras.

Policía Estatal Valentín Gerardo Martínez Valencia Muerto por Choque Incendio de Patrulla en Autopista México Puebla

Investigan las causas del accidente durante la madrugada en la autopista. Foto: N+

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La madrugada de este martes 31 de marzo un fatal accidente provocó la muerte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE), a bordo de la patrulla en la que circulaba por la autopista México-Puebla.

El Policía Estatal identificado como Valentín Gerardo Martínez Valencia realizaba patrullajes de vigilancia cuando perdió el control de la unidad oficial a la altura de la incorporación a San Jerónimo Caleras.

Un Policía Murió por Accidente en la Autopista México-Puebla

Murió el Policía Estatal Valentín Gerardo Martínez Valencia por accidente en Puebla

La patrulla se impactó contra uno de los pilares del segundo piso de la autopista México-Puebla cerca de la 1 de la mañana de este martes, y se consumió en llamas debido al impacto.

Se desconoce si circulaba a exceso de velocidad, así como la causa que habría provocado la pérdida de control.

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Al respecto, se pronunció la corporación asegurando que enluta a la corporación, al tratarse de un servidor público que con honor, disciplina y compromiso dedicó su vida a la protección de los poblanos.

La Secretaría para la que trabajaba, honra la memoria del policía Valentín Gerardo Martínez Valencia, que cumplió con su deber hasta el último momento.

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Con información de N+

JAPR

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