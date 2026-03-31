Muere Policía Estatal por Choque e Incendio de su Patrulla en la Autopista México-Puebla

La madrugada de este martes 31 de marzo un fatal accidente provocó la muerte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE), a bordo de la patrulla en la que circulaba por la autopista México-Puebla.

El Policía Estatal identificado como Valentín Gerardo Martínez Valencia realizaba patrullajes de vigilancia cuando perdió el control de la unidad oficial a la altura de la incorporación a San Jerónimo Caleras.

Un Policía Murió por Accidente en la Autopista México-Puebla

Murió el Policía Estatal Valentín Gerardo Martínez Valencia por accidente en Puebla

La patrulla se impactó contra uno de los pilares del segundo piso de la autopista México-Puebla cerca de la 1 de la mañana de este martes, y se consumió en llamas debido al impacto.

Se desconoce si circulaba a exceso de velocidad, así como la causa que habría provocado la pérdida de control.

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Honran memoria del elemento de Seguridad Pública que murió en la autopista de Puebla

Al respecto, se pronunció la corporación asegurando que enluta a la corporación, al tratarse de un servidor público que con honor, disciplina y compromiso dedicó su vida a la protección de los poblanos.

La Secretaría para la que trabajaba, honra la memoria del policía Valentín Gerardo Martínez Valencia, que cumplió con su deber hasta el último momento.

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Con información de N+

JAPR