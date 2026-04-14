Manifestación Bloquea Paso en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca tras Muerte de Ciclista en Puebla

Se registra una manifestación en la super carretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de la caseta de Tehuacán luego de la muerte de un ciclista que fue embestido por una patrulla estatal de Puebla, hecho ocurrido sobre la Avenida Adolfo López Mateos a la altura de la calle Benito Juárez.

El grupo de motociclistas, entre ellos repartidores, cerraron el paso de la autopista en ambas direcciones para exigir justicia a las autoridades por este accidente que cobró la vida de un hombre.

Muere ciclista tras ser embestido por patrulla estatal de Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Continúa cierre total en la super carretera Cuacnopalan-Oaxaca por manifestación

Al lugar arribó la Guardia Nacional para prevenir algún incidente mientras los manifestantes siguen presentes; Ante este cierre total a la altura del km 039+400, se recomienda tomar vías alternas y anticipar los tiempos de traslado.

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De acuerdo a los hechos, el ciclista circulaba a la altura de la plaza "El Paseo" en Tehuacán cuando fue impactado por el vehículo oficial, quien a decir de testigos se había pasado dos semáforos en rojo. El hombre salió proyectado y su bicicleta quedó destrozada.

Al lugar arribó una ambulancia de la Cruz Roja quien realizó su traslado a un hospital de Tehuacán, sin embargo, minutos después perdió la vida por un probable traumatismo craneoencefálico severo.

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Agentes de tránsito aseguraron al conductor de la patrulla estatal con número 2275 mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, una joven quien fue testigo de este hecho también acudió a las instancias correspondientes a dar su versión de los hechos.

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La mujer asegura que la patrulla se había pasado dos semáforos en rojo y circulaba a gran velocidad cuando a la altura de la calle Benito Juárez cuando embistió al ciclista.

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Con información de N+

MCS