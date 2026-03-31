Bloqueo en la Autopista Puebla-Orizaba por Manifestación Provoca Tráfico Paralizado

Bloqueo en la Autopista Puebla-Orizaba por una manifestación a la altura de la Caseta Amozoc y el Parque Industrial 2000 en la incorporación al Periférico Ecológico de la entidad poblana.

La mañana de este 31 de marzo un grupo de personas inconformes colocaron llantas y crearon una barrera humana para cerrar el paso de la vialidad cerca del km 135+000 en ambos sentidos.

Presencia de manifestantes en la Autopista Puebla-Orizaba. Foto: N+

Tráfico en la Autopista Puebla-Orizaba hoy 31 de marzo por una manifestación

Rápidamente se formó una fila de autos kilométrica debido a este cierre en la Autopista Puebla-Córdoba por lo que automovilistas comenzaron a tomar vías alternas. No obstante, muchos conductores de transporte pesado y particulares quedaron varados en la vialidad.

Decenas de personas paralizaron el tráfico en busca de una respuesta de las autoridades, al igual que al inicio del mes, los manifestantes salieron a las calles para exigir el regreso de las unidades de la Ruta 100, quienes no pasaron la revista vehicular.

Los pobladores de las colonias aledañas señalan que a falta de este transporte público han batallado para trasladarse a la ciudad de Puebla, por lo que piden a la Secretaria de Movilidad y Transporte que atienda este caso.

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Pobladores cierran la Autopista Puebla-Orizaba y exigen más transporte público

Solicitan más unidades para que puedan transportase sin tener que esperar incluso horas y así evitar que las unidades que siguen en marcha estén saturadas.

Los inconformes señalan que la ruta 68 ya no se da abasto con el servicio en las colonias de la inspectoría de San Miguel Espejo en la ciudad de Puebla, ni de la junta auxiliar de Chachapa en Amozoc.

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Cabe destacar que el pasado 5 de marzo un grupo de personas se manifestó en la Autopista Puebla-Orizaba solicitando que la autoridades atendiera las mismas quejas, sin embargo, aseguran que no han visto algún cambio por lo que amenazan con continuar con el cierre de la vialidad hasta tener una respuesta.

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Con información de N+

MCS