Bloqueo en la Autopista Puebla-Orizaba por Manifestación Provoca Caos Vial; Esto Se Sabe

Este martes 5 de marzo un grupo de manifestantes realizó el bloqueo de la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del acceso a Periférico Ecológico y el Parque Industrial de Chachapa, cerca del km 135+000.

Decenas de personas con carteles en mano salieron a alzar la voz por sus inconformidades y cerraron el paso de circulación con dirección a la ciudad de Puebla.

Los participes de esta movilización colocaron un tronco en la salida del Periférico Ecológico para evitar que los automovilistas cruzaran, posteriormente tomaron la Autopista Puebla-Córdoba con dirección a la CDMX provocando un caos vial.

Se paraliza tráfico en la Autopista Puebla-Orizaba por presencia de manifestantes

Filas de autos kilométricas se comenzaron a formar luego de este bloqueo, por lo que elementos de la Guardia Nacional de Carreteras arribaron para abanderar la zona y prevenir algún incidente.

El tráfico quedó totalmente paralizado, lo que también causó afectaciones en la circulación con dirección hacia la caseta de Amozoc, por lo que las autoridades exhortan a los conductores a tomar vías alternas y a medir su tiempo de traslado para evitar retrasos.

¿Por qué se están manifestando en la Autopista Puebla-Orizaba?

Concesionarios y usuarios del transporte público realizaron la manifestación para exigir el regreso de los camiones que no aprobaron la revista vehicular, especialmente de la Ruta 100.

Los inconformes señalan que la ruta 68 ya no se da abasto con el servicio en las colonias de la inspectoría de San Miguel Espejo en la ciudad de Puebla, ni de la junta auxiliar de Chachapa en Amozoc.

Los manifestantes piden ser escuchados por la Secretaría de Movilidad y Transporte, misma dependencia quien retiro las unidades que no aprobaron la revista vehicular, por lo que complicó el servicio para los usuarios.

Hasta el momento las autoridades no han comunicado su postura al respecto, sin embargo, se espera que se lleve acabo un diálogo para que la Autopista Puebla-Orizaba sea liberada en su totalidad.

Con información de N+

MCS