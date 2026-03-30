Accidente entre Camión con Grava y Tráiler en la Autopista México-Puebla ¿Cómo Está el Tráfico?

Se reporta tráfico intenso sobre la Autopista México-Puebla debido a un accidente este lunes 30 de marzo; Un tráiler terminó volcado tras chocar contra un camión que transportaba grava a la altura del kilómetro 074+000.

Este hecho vial provocó el cierre parcial de la circulación en ambos sentidos de la carretera debido a que aunque el choque ocurrió con dirección a Puebla, la unidad atravesó parte de los carriles que van hacia la CDMX, por lo que rápidamente se formó una fila de autos kilométrica, la cual se encuentra avanzando con lentitud.

Atienden accidente volcadura de tráiler en la Autopista México-Puebla hoy 30 de marzo

Cuerpos de emergencia arribaron para atender a los chofer involucrados, cuyo estado de salud se desconoce, mientras que elementos de la Guardia Nacional acudieron para abanderar el sitio mientras se realizan las diligencias correspondientes entre ellas el arribo de una grúa.

Se recomienda tener en cuenta este incidente ocurrido en la Autopista México-Puebla para prevenir tiempos de traslados que podrían verse afectados.

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Conductor termina lesionado por volcadura en la Avenida Carmelitas de Puebla; Hubo tráfico intenso

La mañana de este lunes se registró la volcadura de un vehículo compacto sobre Avenida Carmelitas, antes de incorporarse al Periférico Ecológico, con sentido hacia el centro de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que el automóvil terminara volcado sobre la vía, generando movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien resultó lesionado tras el accidente. Debido a las lesiones presentadas, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud se reporta reservado.

En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla implementaron un dispositivo vial en la zona, abanderando el carril izquierdo para prevenir otro incidente.

Conductor Ebrio Provoca Fuerte Accidente por Pasarse un Tope en Puebla

La circulación se vio reducida por varios minutos, lo que generó carga vehicular en este importante corredor vial. Autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos para evitar este tipo de accidentes.

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Con información de N+

MCS