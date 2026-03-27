Un Tráiler Chocó contra Muro de Contención y Volcó en el Sentido Opuesto del Arco Norte

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, es el saldo de un accidente con volcadura en la autopista Arco norte.

Reportes indican que a la altura del tramo Tula, con dirección a Puebla, el conductor de la unidad pesada perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario.

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Cierre en Autopista Arco Norte por accidente de tractocamión

Por mala maniobra terminó chocando de manera frontal con una camioneta que terminó con daños sobre la vía a la altura del kilómetro 74+300.

Al sitio acuden cuerpos de emergencia para atender al lesionado y para abanderar la zona mientras se realizan labores de limpieza de la vialidad cerca de la caseta Tula 1.

En el punto solo hay un carril para la circulación de vehículos con sentido a Puebla.

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Con información de N+

JAPR