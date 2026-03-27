Mega Incendio de Desechos Industriales Genera Nube Negra en la Ciudad de Puebla
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Un fuerte incendio de desechos industriales y llantas provocó una columna de humo negro de varios kilómetros de altura en la zona de Coronango.
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Una columna de humo negro se volvió visible desde varios kilómetros a la redonda en la zona de Cuautlancingo y Coronango, derivado de un fuerte incendio cerca de la autopista México-Puebla y el Periférico de Puebla.
De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un predio donde se queman residuos industriales textiles, compuestos por material como borra y caucho. El incendio está fuera de control y ha provocado alarma entre habitantes de los municipios aledaños, así como conductores de la autopista y el Periférico Ecológico.
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Trasciende que desde la madrugada un incendio provocado por personas desconocidas se propagó en el predio donde se encontraban desechos industriales textiles.
Al lugar llegó una pipa y elementos de bomberos de Coronango, para tratar de combatir las llamas. La columna de humo alcanzó varios kilómetros de altura, y es visible desde los municipios de Cholula, Coronango, Cuautlancingo y la capital poblana.
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Con información de N+
JAPR