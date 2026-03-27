Mega Incendio de Desechos Industriales Genera Nube Negra en la Ciudad de Puebla

Una columna de humo negro se volvió visible desde varios kilómetros a la redonda en la zona de Cuautlancingo y Coronango, derivado de un fuerte incendio cerca de la autopista México-Puebla y el Periférico de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un predio donde se queman residuos industriales textiles, compuestos por material como borra y caucho. El incendio está fuera de control y ha provocado alarma entre habitantes de los municipios aledaños, así como conductores de la autopista y el Periférico Ecológico.

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Trasciende que desde la madrugada un incendio provocado por personas desconocidas se propagó en el predio donde se encontraban desechos industriales textiles.

Combaten Fuerte Incendio de Desechos Industriales en Coronango, Puebla

Al lugar llegó una pipa y elementos de bomberos de Coronango, para tratar de combatir las llamas. La columna de humo alcanzó varios kilómetros de altura, y es visible desde los municipios de Cholula, Coronango, Cuautlancingo y la capital poblana.

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Con información de N+

JAPR